شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر: نلعب للفوز فقط وسنواجه الأهلي بالقوام الأساسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عبد الكريم، المدرب العام لنادي فيوتشر، أن كل ما يتردد حول نية الجهاز الفني للفريق بقيادة علي ماهر، بإراحة نجوم الفريق أمام الأهلي ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري العام، ومنح الفرصة للبدلاء، هو أمر عار تماماً من الصحة.

وقال عبد الكريم في تصريحات تليفزيونية: "كل ما يتردد حول رغبة الجهاز الفني بقيادة علي ماهر في خوض مباراة الأهلي بالبدلاء، لا أساس له من الصحة، الفريق يلعب جميع مبارياته من أجل الفوز فقط ، ونسعى لإنهاء الموسم في أفضل ترتيب ممكن، و إثبات أحقيتنا بالمشاركة في كأس الكونفيدرالية الإفريقية الموسم المقبل.

من جانبه، أكد عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لفريق فيوتشر، أن ناديه اجتهد من اليوم الأول لإثبات ذاته بين الأندية المصرية ليحقق إعجازاً في موسمه الأول.

وقال السقا في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت: "المنظومة كلها اشتغلت كويس جداً حققنا إعجاز لا يوجد نادي حقق ما حققناه ومن اليوم الأول زرعنا في اللاعبين شخصية البطل، أهنئ علي ماهر واللاعبين، احنا أكثر ناس تعبنا". وأضاف: "لم نتوقع شيئا، اشتغلنا الشغل اللي ينجح وقمنا بكل أسباب النجاح ولذلك حالفنا التوفيق".