شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر بعد حصد كأس الرابطة: هنفرح النهاردة ونستعد من بكرة للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، أن لاعبي الفريق مسموح لهم بالاحتفال ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية التي حصدها فيوتشر على حساب غزل المحلة اليوم، على أن يبدأ اللاعبين سريعاً الاستعداد لمواجهة النادي الأهلي في اليوم التالي.

وقال علي ماهر في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت: "اللقب غالي جدا وأشكر الله ومجلس الإدارة على دعمهم وثقتهم، وكذلك اللاعبين رجال الذين مروا بالعديد من المواقف من الفريق، حققنا أول بطولة لـ فيوتشر والفريق أصبح له صورة وتستطيع أن تختار منه لاعبين للمنتخب، هذا الفريق بُنى بالعمل والعرق والدم".

وأضاف: "سنفرح اليوم وبدءا من الغد سنركز على مباراة الأهلي في الدوري، نادي فيوتشر وُلد كبيرا وحصل على النجمة الأولى في عامه الأول".