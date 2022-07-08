شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير: التتويج بالبطولات بره الأهلي صعب وفرحتى النهاردة مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب سعد سمير، كابتن فريق فيوتشر، عن سعادته الكبيرة بالتتويج مع فريقه ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية، وذلك بعد الفوز على غزل المحلة في المباراة النهائية بخمسة أهداف مقابل هدف.

وقال سعد سمير في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت: "من البداية كان هدفنا أن نخلق شخصية للفريق والأمر لم يكن سهلاً، كان هذا هف الجميع مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين، واستطعنا أن ننفذ ذلك بعد التتويج ببطولة كأس الرابطة".

وأضاف: "أشكر الجميع خاصة الجهاز الفني بقيادة علي ماهر لثقته في سعد سمير وثقته في إمكانياتي ومنحي الفرصة، وأشكر زملائي".

وواصل: "الشعور مختلف لإن دى أول بطولة ليا خارج النادى الأهلى الذى يعتبر أكبر نادى له شعبية في مصر والوطن العربي، الأهداف مختلفة والتحدي مع فيوتشر أصعب لأن إنت لسه في نادي جديد، ركزنا وحاولنا نقل الخبرات للاعبين، وبالتأكيد أنا سعيد اليوم لأسباب كثيرة بطولة بعد فترة طويلة وسجلت هدفا أيضا".

واختتم متحدثاً عن ابنته التي احتفلت مع والدها باللقب في أرض الملعب: "فيروز خدت حوالي 5 أو 6 بطولات معايا".