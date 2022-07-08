شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر: صرفنا على فريق الكرة فى حدود احتياجاتنا.. وهذا سبب النجاح فى العام الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد دعبس، رئيس مجلس إدارة نادي فيوتشر، أنهم لم يصرفوا ببزغ على فريق الكرة، وإنما كانت الأموال التي صرفت في مكانها الصحيح وفي حدود احتياجات فريق الكرة لمقومات النجاح.

وتابع دعبس في مداخلة هاتفية لبرنامج "بوكس تو بوكس" مع الإعلامي محمد شبانة على فضائية "ETC ": "أبارك لنادي فيوتشر على التتويج بأول بطولة له، مجلس الإدارة قدم كل الدعم لفريق الكرة، وهناك حالة تناغم بين مجلس الإدارة وكذلك الجهاز الفني لنادي فيوتشر".

وأضاف وليد دعبس: "الجهاز الفني لفيوتشر كان على أعلى مستوى وكذلك إداري، التجربة كاملة كانت رائعة، تعاقدنا مع لاعبين جيدين، أصبحوا في فترة وجيزة في أعين أكبر أندية الدوري، وكذلك منتخب مصر".

وأكمل وليد دعبس، رئيس مجلس إدارة نادي فيوتشر: "لم نصرف أموال ببزغ على فريق الكرة، كل الأموال التي يصرفها نادي فيوتشر هدفها تكون في محلها وفي ظل حاجة الفريق للتطور ولتقديم الإضافة".

وأضاف وليد دعبس: "تفاجأنا من تطور مستوى بعض اللاعبين الذين تعاقدنا معهم ولم يكونوا بنفس الأداء في فرقهم، وهذا الأمر أعتقد أنه نجاح لمنظومة نادي فيوتشر، قدمنا الدعم للجهاز الفني رغم تدهور النتائج في بداية الدوري، وحتى وصل اللاعبون لحالة التجانس الموجودة حاليًا". وأتم دعبس: "اللاعبون قدموا أداء جيدا خلال الفترة الماضية ولديهم الطموح لتحقيق مزيد من الألقاب".