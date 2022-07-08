شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد يكشف سر الهزيمة الثقيلة لـ غزل المحلة أمام فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد عيد، نجم غزل المحلة السابق، إن فيوتشر حقق فوزا مستحقا على غزل المحلة، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم في نهائي كأس الرابطة.

وأضاف خالد عيد، خلال برنامج "ملعب البلد" الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، إن فيوتشر لعب على أخطاء المحلة الدفاعية في الشوط الأول واستطاع حسم المباراة مبكرا.

وتابع: "فيوتشر يمتلك لاعبين مميزين، ومن غير المقبول أن نهاجم الجهاز الفني عقب الخسارة الكبيرة، وأتمنى أن يتم دعم اللاعبين والفريق من جانب الجماهير".

وواصل :" أتمنى أن يتجاوز نادي غزل المحلة هذه الهزيمة، خاصة وأن الفريق أمامه العديد من المباريات الصعبة بالدوري الممتاز".