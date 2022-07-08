شكرا لقرائتكم خبر عن العبور يجدد الثقة فى عمرو الدالى لقيادة الفريق الأول ومحمد سعيد لقطاع الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادى العبور تجديد الثقة فى عمرو الدالى وجهازه الفنى لقيادة الفريق الاول خلال الموسم القادم بعد صعود الفريق رسميا للدرجه الثانية (الممتاز ب)، وقد كلف مجلس الإدارة، علاء السيد عضو لجنة الكرة وعضو مجلس الإدارة الحالى بالإشراف على الفريق الأول فى الموسم الحالى.

وأكد طارق ربيع رئيس النادى تقديم كامل الدعم للفريق الاول وقطاع الناشئين لتحقيق خطة وأهداف وطموحات أعضاء وجماهير النادى فى الفترة المقبلة.

ومن جانبة صرح عمرو الدالى أن هدفه الحفاظ على قوام الفريق الأساسى، ووعد مجلس الإدارة أنه سيبذل قصارى جهده للصعود بالفريق للممتاز.

وقال المهندس محمد رفعت مدير الكرة بالفريق الأول: إن لدينا خطة لتأسيس اللاعبين على أعلى مستوى لنستطيع المنافسة مع فرق الدرجة التانية والصعود للممتاز ولن نكون ضيوف شرف فى هذه الدرجة.

وعلى صعيد آخر، انتهى التشكيل النهائى لقطاع الناشئين بنادى العبور تحت قيادة رئيس القطاع محمد سعيد، وقد تم اختيار أفضل لاعبين من خلال إقامة عدة اختبارات على مدار شهر كامل، على أن يتم إعداد الفرق وبداية التدريبات للمنافسة بعد العيد مباشرة.