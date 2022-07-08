شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين يترقبون حسم مصيرهم فى الأهلي من قبل سواريز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب أكثر من لاعب في الأهلي من العائدين في رحلات احترافية خلال الفترة الماضية موقفهم من العودة لصفوف الفريق الأحمر في الصيف المقبل، أو استمرارهم في خوض تجارب جديدة خارج القلعة الحمراء، سواء داخل مصر أو خارجها في ظل ارتباطهم بعقود ممتدة مع الأهلي في الوقت الراهن.

ويترقب هؤلاء اللاعبين رأي البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي من أجل تحديد مصيرهم النهائي في تسجيلهم بقائمة الفريق الأحمر في الموسم المقبل، أو منح الإدارة الضوء الأخضر في إعادة إعارتهم أو تسويقهم، حال رفض عودتهم مجددا للأهلي.

وأبرز هؤلاء اللاعبين الذين يترقبون حسم مصيرهم في الأهلي:

محمود كهربا

يترقب محمود كهربا حسم مصيره مع الأهلي في الموسم المقبل من قبل سواريز، بعد انتهاء إعارته إلى هاتاي سبور التركي، وإن كان الأقرب هو قيده بقائمة الموسم الجديد، في ظل النقص العددي الواضح بمركز الجناح في صفوف الفريق الأحمر.

أحمد ياسر ريان

ينتظر أحمد ياسر ريان هو الآخر حسم مصيره من القيد في الأهلي أو إعادة تسويقه، من أجل حسم مصيره في العودة لقائمة الأهلي أو تجديد إعارته، بعدما ارتفعت أسهمه في العودة للأهلي خاصة بعد رحيل بيتسو موسمياني الذي لم يكن مقتنعا باللاعب.

والتر بواليا

يواجه الكونغولي والتر بواليا مصيرا غامضا في الأهلي ، في ظل الرغبة داخل النادي فعادة تسويقه وبيعه بشكل نهائي، بعدما فشل اللاعب في إثبات نفسه بصفوف الأهلي، وتخطط الإدارة لإعارته أو بيعه بشكل نهائي.

مصطفى فوزي

يترقب مصطف فوزي مهاجم فريق الشباب بالأهلي حسم مصيره مع القلعة الحمراء، بعد رفض استكمال رحلة احتراف في صفوف زيزكوف التشيكي، وقراره العودة إلى مصر وانتظار حسم مصيره من قبل الجهاز الفني للأهلي سواء بالبقاء أو الإعارة.

محمد أحمد بيسو

يواجه محمد أحمد بيسو نفس مصير مصطفى فوزي، بعدما أنهى إعارته إلى زيزكوف التشيكي، ويترب وصول عروض جديدة من أندية الدوري المصري، للحصول على خدماته على سبيل الإعارة.