شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير يرفع رصيده إلى 26 بطولة بعد التتويج بكأس الرابطة مع فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع سعد الدين سمير مدافع فيوتشر، رصيده من التتويج بالألقاب إلى 21 بطولة عبر مسيرته الكروية والتي انطلقت من قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وذلك بعد تتويجه أخيراً ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية في نسختها الأولى، عقب الفوز على غزل المحلة في المباراة النهائية بنتيجة 5/1.

وسجل سعد سمير هدفاً ضمن خماسية فيوتشر، ليساهم مع زملائه في حصد أول ألقاب فيوتشر الصاعد حديثاً إلى الدوري العام، بعد فترة وجيزة من ضمان اللعب في كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد سيطرته على المركز لرابع برصيد 39 نقطة.

وتوج سعد سمير بـ 20 بطولة مع الأهلي، وبطولة واحدة خارج جدران القلعة الحمراء وهي كأس رابطة الأندية المصرية، التي حصدها سعد مع فيوتشر.

وجاءت ألقاب سعد سمير الـ 21 كالتالي: