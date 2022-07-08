شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يمنح لاعبى البنك الاهلى إجازة العيد 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلى راحة للاعبين لمدة 48 ساعة احتفالا بعيد الأضحى المبارك، والعودة إلى الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويستعد فريق البنك الأهلي لمواجهة غزل المحلة ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين، والمقرر لها في الثاني عشر من الشهر الجاري ويستضيفها استاد بتروسبورت في تمام الساعة السابعة مساء.

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز السابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 31 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 10 مباريات والهزيمة في 6 مباريات.