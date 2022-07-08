شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تتويج فيوتشر بكأس بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل لاعبو فيوتشر والجهاز الفني والإداري على ميداليات المركز الأول بعد التتويج ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، كما رفع سعد سمير قائد الفريق كأس البطولة وسط فرحة من اللاعبين والجهاز.

ويحصل فيوتشر على مكافأة مالية قدرها مليون ونصف المليون جنيه بعد التتويج ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة بينما يحصل غزل المحلة على مليون جنيه.

كما يُمنح صاحب المركز الثالث نصف مليون جنيه، ويحصل صاحب المركز الرابع على ربع مليون جنيه، فيما يحصل كل فريق شارك فى كأس الرابطة على جائزة قدرها 100 ألف جنيه.

وتوج فريق فيوتشر بطلا لكأس رابطة الأندية المصرية المحترفة في نسختها الأولى عقب الفوز على نظيره غزل المحلة بنتيجة 5/1 في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على استاد القاهرة.

أحرز الأهداف كل من كريم نيدفيد في الدقيقة 32 وسعد سمير في الدقيقة 37 وأحمد عاطف في الدقيقة 50 ومحمد فاروق في الدقيقة 65 ومروان محسن في الدقيقة 79، بينما جاء هدف فريق غزل المحلة الوحيد عن طريق يحيى حامد فى الدقيقة 90.

وخاض فريق غزل المحلة بقيادة مصطفى عبده بتشكيل يضم كلا من:في حراسة المرمى عمرو شعبان،في خط الدفاع إيهاب سمير، محمد فتح الله "كماتشو"، معاذ الحناوى، هانى عادل، في خط الوسط أحمد الندرى، حميد ماو، هشام عادل، في الهجوم إبراهيما كونيه، بولن فوافى، عبده يحيى.

بينما جاء تشكيل فريق فيوتشر بقيادة على ماهر كالتالى: في حراسة المرمى محمود جنش، في خط الدفاع سعد سمير، محمود مرعى، محمود شعبان، في خط الوسط جوناثان، غنام محمد، كريم نيدفيد، عمر كمال، في الهجوم أحمد رفعت، محمد فاروق، أحمد عاطف.



احمد رفعت



احمد رفعت يحاول الالتحام



السيطره على الشماريخ



جنش يحتفل بتيشرت والده واالدته



سعد سمير



سعد سمير ومحمد عراقي



عمر كمال يحتفل بالبطوله الاولي



فرحه الجول الخامس لفيوتشر



فرحه الجول الرابع



فرحه لاعبي فيوتشر بعبد الظاهر السقا