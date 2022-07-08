شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لحظة احتفال لاعبى فيوتشر بالتتويج بطلا لكأس رابطة الأندية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل لاعبو فريق فيوتشر والجهاز الفني بقيادة على ماهر عقب التتويج ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة في نسختها الأولى.

وتوج فريق فيوتشر بطلا لكأس رابطة الأندية المصرية المحترفة في نسختها الأولى عقب الفوز على نظيره غزل المحلة بنتيجة 5/1 في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على استاد القاهرة.

أحرز الأهداف كل من كريم نيدفيد في الدقيقة 32 وسعد سمير في الدقيقة 37 وأحمد عاطف في الدقيقة 50 ومحمد فاروق في الدقيقة 65 ومروان محسن في الدقيقة 79، بينما جاء هدف فريق غزل المحلة الوحيد عن طريق يحيى حامد فى الدقيقة 90.