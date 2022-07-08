شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يعود إلى معانقة الشباك مع فيوتشر بعد غياب 231 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد مروان محسن مهاجم فريق فيوتشر إلى تسجيل الأهداف ومعانقة الشباك، بعد فترة غياب طويلة تقدر بحوالي 7 أشهر، وذلك بسبب الإصابة الطويلة التي أبعدت مروان عن المشاركة مع فريقه طوال الفترة الماضية، حيث كان مروان قد تعرض للإصابة بكسر في شظية القدم في نوفمبر الماضي.

وأحرز مروان محسن الهدف الأخير في خماسية فيوتشر، التي سكنت شباك غزل المحلة بنهائي كأس رابطة الأندية المصرية في نسختها الأولى، والتي انتهت بفوز فيوتشر بخمسة أهداف مقابل هدف وتتويج فيوتشر بلقب البطولة.

ويرجع آخر هدف سجله مروان محسن مع فيوتشر قبل هدفه في كأس رابطة الأندية المصرية، إلى 18 نوفمبر الماضي عندما سجل مروان محسن هدفاً ضمن رباعية فيوتشر في شباك إيسترن كومباني، خلال مباراة الدور الأول من الدوري التي انتهت بفوز فيوتشر بنتيجة 4/1.

وشارك مروان محسن إجمالاً مع فيوتشر في 8 أهداف، سجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدفاً أخر لزملائه بالفريق.

وتوج فريق فيوتشر الصاعد حديثاً إلى مسابقة الدوري العام، ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية، ليحقق الانجاز الثاني بعد ضمان اللعب في كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد سيطرته على المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 39 نقطة.