الامارات | ختام البرنامج الصيفي لكشافة الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن ختام البرنامج الصيفي لكشافة الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت مفوضية كشافة الفجيرة أمس، الفعاليات الخاصة بالبنات ضمن مرحلته الثانية من البرنامج الصيفي الذي نظمته بشعار «صيفك معرفة وصحة وفرح»، تحت مظلة جمعية كشافة الإمارات. وشارك في البرنامج نحو 209 مشاركين من كلا الجنسين، وذلك برعاية جمعية الفجيرة الخيرية ومركز «ساعد الفجيرة» للخدمات الحكومية ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

وشهد البرنامج الذي استمر أسبوعين فعاليات رياضية وكشفية وتوعوية وورشاً عملية ونظرية في عناوين عدة، ومنها ورشة ثورة الطباعة ثلاثية الأبعاد التي قدمها مجلس شباب الفجيرة وفي الدفاع المدني ورياضات الفنون القتالية والسباحة والغوص وبرامج تعليمية متنوعة.

وقدم رئيس مجلس إدارة مفوضية كشافة الفجيرة عبيد أحمد الكعبي الشكر لجمعية كشافة الإمارات وجمعية الفجيرة الخيرية والجهات الرياضية كافة وسواها لدورها في مواصلة النجاح، وبارك للمشاركين في البرنامج الصيفي.

وأوضح مفوض الإعلام خميس الكندي أن نجاح البرنامج يعكس دقة الخطة المعتمدة قبل تدشينه وأهمية التعاون المشترك مع جميع الجهات.

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