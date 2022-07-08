الامارات | خورفكان يواجه الوصل والتعاون السعودي في هولندا

شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يواجه الوصل والتعاون السعودي في هولندا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة خورفكان لكرة القدم خارطة الاستعداد للموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين، ويتصدرها خوض مباراتين وديتين مع الوصل الإماراتي والتعاون السعودي خلال المعسكر التدريبي الخارجي الذي سيُقام في هولندا، إضافة إلى مباريات أخرى مع فرق أوروبية.

ويقود النسور المدرب المواطن عبدالله العزيز العنبري.

وتضمنت خارطة الطريق بحيث يتم التجمع الأولي في الـ12 الجاري لإجراء الفحوص الطبية والبدء بتمارين اللياقة البدنية، قبل أن يتم السفر إلى مدينة أرنهيم في هولندا لإقامة المعسكر التدريبي الخارجي، وسيلعب خلاله مباريات عدة بهدف تطوير المستويين الفني والبدني وزيادة الانسجام بين لاعبي الفريق.

ويستمر المعسكر الخارجي لغاية الـ14 من أغسطس المقبل، على أن يخوض عدداً من المباريات الودية التي ستُقام في الدولة قبل انطلاق الموسم.

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