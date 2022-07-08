الامارات | «السيدة العجوز» تخلع 7 لاعبين.. وتقع في حب 4 نجوم

شكرا لقرائتكم خبر عن «السيدة العجوز» تخلع 7 لاعبين.. وتقع في حب 4 نجوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقع النجوم الأربعة، الأرجنتيني آنخيل دي ماريا والفرنسي بول بوغبا والسنغالي كاليدو كوليبالي ونيكولو زانيولو، في حب يوفنتوس (السيدة العجوز)، بعدما أوشك النادي إعلان ارتباطه بالنجوم الأربعة، لاسيما بعد رحيل سبعة لاعبين هم: التركي ميريح ديميرال، والبرازيلي دوغلاس كوستا، والأرجنتيني باولو ديبالا، والإيطاليون جيورجيو كيليني، وجيانلوكا فرابوتا، وفيديريكو بيرنارديسكي، ورولاندو ماندراجورا.

ويرغب يوفنتوس في استعادة أمجاده الغابرة وصعود منصة التتويج بالدوري الإيطالي للمرة 37، بعدما غاب عنها في الموسمين الماضيين لمصلحة قطبي مدينة ميلانو الإنتر وميلان على التوالي، في وقت يتواصل حلم «السيدة العجوز» للفوز بدوري أبطال أوروبا مرة ثالثة. الراحلون عن يوفنتوس

■ التركي ميريح ديميرال (انتقل إلى أتالانتا).

■ البرازيلي دوغلاس كوستا (انتقل إلى لوس أنجلوس).

■ الإيطالي جيورجيو كيليني (انتقل إلى لوس أنجلوس).

■ الإيطالي جيانلوكا فرابوتا (انتقل إلى ليتشي).

■ الأرجنتيني باولو ديبالا (لاعب حر).

■ الإيطالي فيديريكو بيرنارديسكي (لاعب حر).

■ الإيطالي رولاندو ماندراجورا (رحل إلى فيورنتينا).

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