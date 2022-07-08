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الامارات | الظنحاني يحتفي ببطل «تحدي القراءة»

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بارك إداري الفريق الأول لنادي دبا الفجيرة مانع الظنحاني، فوز طالبه محمد علي اليماحي بالمركز الأول في «تحدي القراءة العربي» على مستوى الإمارات. وقال الظنحاني، وهو مشرف «تحدي القراءة العربي» في مدرسة حمد بن عبدالله الشرقي للتعليم الثانوي للبنين، لـ«الإمارات اليوم»: «يسعدنا الفوز الذي حققه الموهوب اليماحي، ونتمنى له كل التوفيق والنجاح، وقد عكس بهذا الفوز المميز أهمية دمج القراءة والعلم والثقافة مع في بوتقة واحدة».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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