الامارات | «الحارس المخضرم» يغادر مرسيليا

شكرا لقرائتكم خبر عن «الحارس المخضرم» يغادر مرسيليا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّع حارس مرمى مرسيليا الشهير والفائز مع المنتخب الفرنسي بكأس العالم 2018، ستيف مانداندا، عقداً لمدة عامين مع نادي رين، حسب ما أعلن الأخير، أول من أمس، بعدما توصل إلى اتفاق لفسخ عقده مع وصيف الدوري الفرنسي.

قضى مانداندا معظم مسيرته في مرسيليا، حيث لعب 613 مباراة، وهو رقم قياسي، منذ وصوله من لوهافر في عام 2007.

وأشار رين في بيانه إلى أن مانداندا «اختار قاعدته الجديدة.. ووقّع عقداً لمدة عامين مع رين».

وكان الحارس، البالغ 37 عاماً، متعاقداً مع مرسيليا حتى عام 2024، لكنه قضى معظم الموسم الماضي بديلاً للإسباني باو لوبيس.

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