الامارات | الجزيرة يعسكر في هولندا استعداداً للموسم الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يعسكر في هولندا استعداداً للموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الجزيرة لكرة القدم عن خوض الفريق الأول لمعسكر الإعداد الخارجي استعداداً للموسم الجديد في هولندا خلال الفترة من 22 يوليو حتى 13 أغسطس.

وذكرت الشركة في بيان صحافي، أن الفريق الأول لكرة القدم سيتجمع في 13 يوليو المقبل، مشيرة إلى أن اللاعبين سيؤدون الفحوص الطبية في الفترة من 14 إلى 16 من الشهر نفسه، بينما سيبدأ بعدها الفريق المرحلة الثانية من فترة الإعداد بالسفر إلى مدينة فاخينينجن بهولندا في 22 يوليو، إذ سيخوض الفريق من خمس إلى ست مباريات ودية، ثم يعود إلى الدولة في 13 أغسطس استعداداً لبدء الموسم الجديد.

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