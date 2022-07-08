الامارات | يحيى نادر: من يرتبط بالعين لا يفكر في الانتقال لأي نادٍ آخر

شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى نادر: من يرتبط بالعين لا يفكر في الانتقال لأي نادٍ آخر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفى لاعب فريق العين، الدولي يحيى نادر، الذي جدد عقده مع «الزعيم» حتى 2026 صحة التقارير الإعلامية التي ربطته بالانتقال لأندية محلية أخرى، مشيراً إلى أنه يحترم كل الأندية وجماهيرها لكنه لم يفكر في الخروج عن صفوف الفريق، وأنه في غاية السعادة لتجديد عقده، مشدداً على أن «من يربطه القدر بالدفاع عن شعار العين لا يمكن أن يفكر في الانتقال لأي نادٍ آخر».

وقال اللاعب في تصريحات صحافية عقب تجديد العقد: «العين هو حلم كل لاعب كرة قدم، كونه الكبير بقيادته واسمه وتاريخه وإدارته وجماهيره، الأمر الذي تؤكده لغة الواقع، ففي أول ظهور لي مع الفريق تسنت لي فرصة تاريخية باللعب في أكبر بطولة للأندية على مستوى العالم، واليوم هناك لاعبون شباب في أول أو ثاني موسم لهم مع العين توجوا بثنائية الموسم الماضي، الأمر الذي لا يمكن أن تجده في أي نادٍ عادي، لذلك لم أكن أفكر في أي شيء سوى الاستمرار مع العين».

وأعرب اللاعب يحيى نادر عن تقديره للدعم الكبير الذي يجده من جماهير فريق العين، وقال: «أعدهم بمضاعفة الجهود والاجتهاد في الدفاع عن الشعار من أجل تحقيق الطموحات الكبيرة لنادينا العريق وإسعاد كل محبي هذا الكيان الشامخ».

وأكمل: «المؤكد أن تجديد التعاقد يمنحني الدافع المهم لمضاعفة الجهود والمساهمة في تحقيق أهداف نادينا الكبير وإسعاد جماهيره الوفية، ولابد هنا أن أشكر مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم على تجديد ثقتهم في قدراتي، ولا يفوتني كذلك أن أشكر كل الإدارات المتعاقبة على النادي والتي عاصرتها منذ التحاقي بمدرسة الكرة في النادي مروراً بالأكاديمية والرديف وصولاً للفريق الأول، فلكل إدارة الفضل بعد الله على يحيى نادر في جميع المراحل حتى الوصول إلى ما أنا عليه الآن، وأدرك جيداً أنني في كل مرحلة مطالب بتطوير إمكاناتي ومضاعفة جهودي من أجل تحقيق طموحاتي الشخصية وتطلعات الإدارة العيناوية، وكل محبي هذا الكيان الشامخ».

وأضاف اللاعب الدولي: «لابد لي أن أشكر الجهاز الفني بقيادة الأوكراني سيرجي ريبروف، على ثقته وتوجيهاته ودعمه المتواصل لي وجميع زملائي اللاعبين في الموسم الماضي، كما أشكر الجهاز الإداري، وكذلك الشكر موصول للأجهزة الفنية والإدارية والأطقم الطبية التي أشرفت على تأسيسي وتكويني منذ السابعة من عمري بمختلف الفرق السنية وصولاً للفريق الأول».

بطاقة شخصية

الاسم: يحيى نادر

الجنسية: إماراتي

تاريخ الميلاد: 11 سبتمبر 1998

المركز: لاعب وسط

الأندية التي لعب لها: العين

إنجازاته: بطولة الدوري (مرة

واحدة)، كأس المحترفين (مرة

واحدة)، وصيف كأس العالم

للأندية

الوزن: 68 كغم

الطول: 178

سم يحيى نادر:

«تجديد التعاقد يمنحني الدافع المهم لمضاعفة الجهود والمساهمة في تحقيق أهداف نادينا».

شكر الجهاز الفني بقيادة الأوكراني سيرجي ريبروف على ثقته وتوجيهاته ودعمه المتواصل للاعبين.

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