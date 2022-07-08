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الامارات | أوليفر كان مستبعداً انتقال رونالدو إلى بايرن ميونيخ: «لا يتناسب مع فلسفتنا»

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت صحيفة «إس» الإسبانية، إن نجم حراسة المرمى الألماني السابق أوليفر كان، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ، استبعد فكرة انتقال البرتغالي

إلى ناديه عملاق «البونديسليغا».

ونقلت الصحيفة تصريحاً على لسان كان، قال فيه «بقدر ما أقدر كريستيانو رونالدو كواحد من أعظم اللاعبين، فإن الانتقال لن يتناسب مع فلسفتنا».

تأتي هذه التصريحات في ظل الانتشار الواسع لخبر اقتراب رونالدو من مغادرة ناديه الحالي مانشستر يونايتد، لرغبة اللاعب بالظهور في بعد أن فقد ناديه (الشياطين الحمر) فرصة اللعب في البطولة القارية الأقوى، وسيلعب في الدوري الأوروبي.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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