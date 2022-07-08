الامارات | حتا يستعد لدوري الهواة في تركيا

شكرا لقرائتكم خبر عن حتا يستعد لدوري الهواة في تركيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المدير التنفيذي لنادي حتا علي البدواوي، أن إدارة النادي استقرت على إقامة المعسكر التدريبي الخارجي في تركيا استعداداً للموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى والذي سيتم تدشينه في الرابع من أغسطس المقبل.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «تم تغيير مكان المعسكر الخارجي من صربيا ليقام في تركيا بحسب رؤية الجهاز الفني ولتوفر مباريات ودية أفضل من الناحية الفنية».

وأوضح: «لم يتم إلى الآن حسم التعاقدات مع الأجانب ولكننا انتهينا تقريباً من تعاقدات اللاعبين المقيمين والنسبة الأكبر من اللاعبين المواطنين وقد تم التعاقد أخيراً مع اللاعب علي الأنصاري على سبيل الإعارة قادماً من الوصل».

وأكمل: «سيتم اكتمال التعاقدات ومع الأجانب تحديداً بعد إجازة عيد الأضحى، بينما سيتم التجمع الأساسي في 15 من يوليو الجاري».

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