الامارات | كريم بنزيمة في دبي.. ويزور نادي ضباط الشرطة

شكرا لقرائتكم خبر عن كريم بنزيمة في دبي.. ويزور نادي ضباط الشرطة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن برنامج «استقبال ضيوف دبي»، الذي تنظمه إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، ودائرة السياحة والاقتصاد في دبي، ومجلس دبي الرياضي، ولجنة دبي للتلفزيون والعروض السينمائية، زار اللاعب الدولي كريم بنزيمة مهاجم فريق ريال مدريد والمنتخب الفرنسي، نادي ضباط شرطة دبي.

واستقبل مساعد المدير العام لشؤون الإدارة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، العقيد حارب الشامسي، اللاعب بنزيمة، ثم اصطحبه في جولة في أرجاء النادي، برفقة مدير الشؤون الرياضية المقدم عبدالباسط علي، ومدير إدارة نادي ضباط شرطة دبي، النقيب عادل البلوشي، ورئيس قسم الدوريات الأمنية «مُنسق الاستقبال»، النقيب شهاب أحمد السعدي، وعدد من الموظفين.

ووفق بيان رسمي صادر عن نادي ضباط شرطة دبي، فقد التقى بنزيمة عدداً من مشجعيه في نادي ضباط شرطة دبي، والتقط صوراً تذكارية، ووقع على عدد من القمصان، فيما سلم العقيد الشامسي اللاعب بنزيمة درعاً تذكارية بمناسبة الزيارة.

ويذكر أن بنزيمة من الزوار الدائمين إلى دبي، وسبق أن انضم إلى مبادرة «خلك نشط وسليم»، التي أطلقها مجلس دبي الرياضي، وحضر منافسات دورة ند الشبا الرمضانية، فيما منح «ميدالية خط الدفاع الأول» تقديراً لإسهاماته في دعم المبادرات المجتمعية.

ويعد بنزيمة من المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لهذا العام، رغم أن عمره بلغ 35 عاماً، لكن العديد من النجوم ذكروا اسمه كمرشح قوي للجائزة، بعد فوز فريقه ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا.

بنزيمة من الزوار الدائمين إلى دبي.

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