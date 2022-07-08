الامارات | الجزيرة الحمراء يتعاقد مع ثلاثي برازيلي

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة الحمراء يتعاقد مع ثلاثي برازيلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الجزيرة الحمراء عن تعاقده مع ثلاثة لاعبين برازيليين لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، هم: كايو هنريك وويلسون ديسلفا وأنطوني لوكاس الذين يلعبون للمرة الأولى في الملاعب الإماراتية.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي نظمه النادي بحضور رئيس مجلس الإدارة سيف حمد، والأمين العام عبدالناصر عمران، وعضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الرياضية المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم حسن الزعابي.

وكشف سيف حمد عن طموحات كبيرة يتطلع لها النادي ببناء فريق قادر على المنافسة في مراكز متقدمة في الدوري، مخاطباً اللاعبين بأنه يعوّل عليهم في تقديم أفضل مستوى لخدمة الفريق والالتزام بالتدريبات وتطبيق تعليمات المدرب، والتعاون الإيجابي مع بقية اللاعبين.

من جهته، أعرب المشرف العام على الفريق حسن الزعابي، عن شكره وامتنانه لرئيس النادي على الدعم والاهتمام بالفريق وتوفير كل الإمكانات، مشيراً إلى أن الفريق ينتظم حالياً في فترة إعداد طموحة بإشراف المدرب معتز عبدالله للوصول لأفضل مستوى فني وبدني.

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