اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس الآسيان 19 سنة

ميانمار - فيتنام 12:00

تايلاند - بروناي 14:00

الفلبين - إندونيسيا 17:00

كأس إستونيا

كورسار - قيمسي 20:00

تجك - فانا 20:00

بارتو ليناميسكوند - فيغري 20:00

بارنو إف سي بي - ماكساترانسبورت 21:00

الدوري البلغاري

بوتيف بلوفديف - هبر 1918 19:30

سيبتيمري صوفيا - لودوجوريتس 2200

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