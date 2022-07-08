الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس الآسيان 19 سنة
ميانمار - فيتنام 12:00
تايلاند - بروناي 14:00
الفلبين - إندونيسيا 17:00
كأس إستونيا
كورسار - قيمسي 20:00
تجك - فانا 20:00
بارتو ليناميسكوند - فيغري 20:00
بارنو إف سي بي - ماكساترانسبورت 21:00
الدوري البلغاري
بوتيف بلوفديف - هبر 1918 19:30
سيبتيمري صوفيا - لودوجوريتس 2200
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