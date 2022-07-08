شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خسارة كأس الرابطة.."نحس" النهائيات يُطارد غزل المحلة للمرة التاسعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل "نحس" النهائيات معاندة غزل المحلة للنهائي التاسع في تاريخ الفريق المحلاوي على مدار مشاركته في منافسات الساحرة المستديرة، وذلك بعدما خسر قبل قليل أمام فيوتشر بخماسية مقابل هدف، في نهائي النسخة الأولى من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

وخاض غزل المحلة 9 نهائيات عبر تاريخه لم يفز في أى منها.

نهائيات في كأس مصر

ـ في موسم 1974/1975: خسر غزل المحلة أمام الزمالك 1/0

ـ في موسم 1978/1979: خسر غزل المحلة أمام الزمالك 3/0

ـ في موسم 1985/1986: خسر غزل المحلة أمام الترسانة 3/2

ـ في موسم 1992/1993: خسر غزل المحلة أمام الأهلي 3/2

ـ في موسم 1994/1995: خسر غزل المحلة أمام المقاولون 2/0

ـ في موسم 2000/2001: خسر غزل المحلة أمام الأهلي 2/0

كأس السوبر المصري مرة واحدة

ـ في موسم 2001، عندما انسحب الأهلي بطل كأس مصر من المباراة، لضيق الوقت قبل مواجهات دوري أبطال أفريقيا وقتها، ليخوض غزل المحلة مباراة كأس السوبر ويخسر أمام الزمالك 2/1.

نهائي دوري أبطال أفريقيا

وذلك في موسم 1974، وخسر غزل المحلة المباراة النهائية أمام كارا برازافيل بطل الكونغو، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز بطل الكونغو 4/2، فيما انتهت مباراة الإياب بهزيمة غزل المحلة أيضاً بنتيجة 2/1.

نهائي كأس رابطة الأندية المصرية 202

خسر غزل المحلة، أمام فيوتشر بخماسية مقابل هدف.