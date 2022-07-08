شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة فيوتشر وغزل المحلة فى نهائى كأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حقق فريق فيوتشر الفوز على نظيره غزل المحلة بنتيجة 5/1 في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد القاهرة، في نهائي كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة في نسختها الأولى.
أحرز الأهداف كل من كريم نيدفيد في الدقيقة 32 وسعد سمير في الدقيقة 37 وأحمد عاطف في الدقيقة 50 ومحمد فاروق في الدقيقة 65 ومروان محسن في الدقيقة 79، بينما جاء هدف فريق غزل المحلة الوحيد عن طريق يحيى حامد فى الدقيقة 90.
وخاض فريق غزل المحلة بقيادة مصطفى عبده بتشكيل يضم كلا من:
في حراسة المرمى عمرو شعبان.
في خط الدفاع إيهاب سمير، محمد فتح الله "كماتشو"، معاذ الحناوى، هانى عادل.
في خط الوسط أحمد الندرى، حميد ماو، هشام عادل.
في الهجوم إبراهيما كونيه، بولن فوافى، عبده يحيى.
بينما جاء تشكيل فريق فيوتشر بقيادة على ماهر كالتالى:
في حراسة المرمى محمود جنش.
في خط الدفاع سعد سمير، محمود مرعى، محمود شعبان.
في خط الوسط جوناثان، غنام محمد، كريم نيدفيد، عمر كمال.
في الهجوم أحمد رفعت، محمد فاروق، أحمد عاطف.