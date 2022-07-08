شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة فيوتشر وغزل المحلة فى نهائى كأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق فيوتشر الفوز على نظيره غزل المحلة بنتيجة 5/1 في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد القاهرة، في نهائي كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة في نسختها الأولى.

أحرز الأهداف كل من كريم نيدفيد في الدقيقة 32 وسعد سمير في الدقيقة 37 وأحمد عاطف في الدقيقة 50 ومحمد فاروق في الدقيقة 65 ومروان محسن في الدقيقة 79، بينما جاء هدف فريق غزل المحلة الوحيد عن طريق يحيى حامد فى الدقيقة 90.