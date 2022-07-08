شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 7/7/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 7/7/2022، العديد من الاخبار الرياضية والتي جاء في مقدمتها، اللجنة الأولمبية تشكر الجزائر على حُسن الاستقبال وتنظيم ألعاب البحر المتوسط، وفيوتشر يُسقط غزل المحلة بـ5 صواريخ ويحصد أول كأس لرابطة الأندية، والإسماعيلى يهزم إنبي بركلاتت الترجيح ويحصد المركز الثالث ببطولة كأس الرابطة، وتدريبات بدنية متنوعة للاعبى الأهلي تحت إشراف جيميرايش قبل مواجهة فيوتشر.

اللجنة الأولمبية تشكر الجزائر على حُسن الإستقبال وتنظيم العاب البحر المتوسط

يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بخالص الشكر للشعب الجزائري ومدينة وهران واللجنة المنظمة لدورة ألعاب البحر المتوسط في نسختها رقم ١٩، وهران 2022 واللجنة الأولمبية الجزائرية والحكومة الجزائرية

الإسماعيلى يهزم إنبي بركلاتت الترجيح ويحصد المركز الثالث ببطولة كأس الرابطة.. فيديو

حصد فريق الاسماعيلى المركز الثالث ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة عقب الفوز على إنبى بركلات الترجيح 5/4 في المباراة التي جمعتهم منذ قليل على ستاد القاهرة .