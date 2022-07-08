7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 7/7/2022، العديد من الاخبار الرياضية والتي جاء في مقدمتها، فيوتشر يُسقط غزل المحلة بـ5 صواريخ ويحصد أول كأس لرابطة الأندية، والإسماعيلى يهزم إنبي بركلاتت الترجيح ويحصد المركز الثالث ببطولة كأس الرابطة. فيوتشر يُسقط غزل المحلة بـ5 صواريخ ويحصد أول كأس لرابطة الأندية.. فيديو توج فريق فيوتشر بطلا لكأس رابطة الأندية المصرية المحترفة في نسختها الأولى عقب الفوز على نظيره غزل المحلة بنتيجة 5/1 في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على استاد القاهرة. الإسماعيلى يهزم إنبي بركلاتت الترجيح ويحصد المركز الثالث ببطولة كأس الرابطة.. فيديو حصد فريق الاسماعيلى المركز الثالث ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة عقب الفوز على إنبى بركلات الترجيح 5/4 في المباراة التي جمعتهم منذ قليل على ستاد القاهرة . قاد بيدرو جيميرايش، مخطط الأحمال بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللاعبين في فقرات بدنية متنوعة مع بداية فقرات المران الجماعي للفريق..