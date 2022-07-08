شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يُسقط غزل المحلة بـ5 صواريخ ويحصد أول كأس لرابطة الأندية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج فريق فيوتشر بطلا لكأس رابطة الأندية المصرية المحترفة في نسختها الأولى عقب الفوز على نظيره غزل المحلة بنتيجة 5/1 في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على استاد القاهرة.

أحرز الأهداف كل من كريم نيدفيد في الدقيقة 32 وسعد سمير في الدقيقة 37 وأحمد عاطف في الدقيقة 50 ومحمد فاروق في الدقيقة 65 ومروان محسن في الدقيقة 79، بينما جاء هدف فريق غزل المحلة الوحيد عن طريق يحيى حامد فى الدقيقة 90.

وجاءت أحداث المباراة سيطرة من قبل لاعبى فريق فيوتشر من قبل كل من أحمد عاطف وأحمد رفعت ومحمد فاروق، بينما ظهرت هجمات فريق غزل المحلة عن طريق كل من عبده يحيى و هشام عادل.