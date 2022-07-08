شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يحرز الهدف الخامس بمرمى غزل المحلة بنهائى كأس الرابطة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل مروان محسن، مهاجم فريق فيوتشر، الهدف الخامس لفريقه بمرمى غزل المحلة في الدقيقة 79 في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على استاد القاهرة بنهائى كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

ويخوض فريق غزل المحلة بقيادة مصطفى عبده بتشكيل يضم كلا من:

في حراسة المرمى عمرو شعبان.

في خط الدفاع إيهاب سمير، محمد فتح الله "كماتشو"، معاذ الحناوى، هانى عادل.

في خط الوسط أحمد الندرى، حميد ماو، هشام عادل.

في الهجوم إبراهيما كونيه، بولن فوافى، عبده يحيى.

بينما جاء تشكيل فريق فيوتشر بقيادة على ماهر كالتالى:

في حراسة المرمى محمود جنش.

في خط الدفاع سعد سمير، محمود مرعى، محمود شعبان.

في خط الوسط جوناثان، غنام محمد، كريم نيدفيد، عمر كمال.

في الهجوم أحمد رفعت، محمد فاروق، أحمد عاطف.