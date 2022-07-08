شكرا لقرائتكم خبر عن بسنت حميدة تروي كواليس مشهد تقبيل يد زوجها بعد الفوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

روت البطلة المصرية بسنت حميدة صاحبة الإنجاز الكبير والحاصلة على ذهبيتي دورة ألعاب البحر المتوسط، كواليس الفيديو الشهير الذي تظهر فيه بعد فوزها في سباق 200 متر عدو، وقد قامت بتقبيل يد مدربها.

أوضحت بسنت، خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج "معكم منى الشاذلي"، اليوم الخميس، على قناة cbc، أن محمد عباس مدربها وزوجها في نفس الوقت، ولم تكن لتصل لما هي فيه الآن بدون دعمه لها منذ أن كانت في مرحلة الثانوية العامة، قائلة: "بعد الفوز جريت كنت بدور عليه، ولقيته بيدمع، ويبكي فأنا مقدرتش استحمل دموعه دي، وبوست إيده.. كان بيعيط أجمد مني والله".

من جانبه، قال محمد عباس: "الرحلة كانت صعبة أوي مع بسنت.. بسنت بطلة كبيرة وموهوبة من وهي صغيرة، لكن كان بينقصنا حاجات فنية نشتغل عليها.. ومرينا بظروف صعبة جدا قبل البطولة دي".

تابع: "من سنة تقريبا كان في دورة الألعاب الأولمبية، وبسنت كانت مشاركة، وكانت عاملة رقم قوي جدا، كان هيوديها الأولمبياد، لكن حصلها إصابة كبيرة قبل البطولة بـ 3 أيام.. وقتها مرت بظروف صعبة جدا.. وكانت بتبكي طول الوقت".