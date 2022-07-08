شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور أحمد ريان وجلسة سواريز.. أبرز لقطات مران الأهلي استعدادا لـ فيوتشر "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران فريق الكرة بالنادي الأهلي العديد من المشاهد والأحداث الهامة يأتي في مقدمتها، زيارة أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الذي انتهت إعارته مؤخراً لنادي ألتاي أزمير التركي.

وعقد سامي قمصان المدرب المساعد للأهلي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة جلسة مع أحمد ياسر ريان، كما شهد المران محاضرة من البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني وشارك أحمد عبد القادر بعد تعافيه من الإصابة.

وقاد بيدرو جيميرايش، مخطط الأحمال اللاعبين في فقرات بدنية متنوعة مع بداية فقرات المران الجماعي للفريق، الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

وقاد مخطط الأحمال اللاعبين في فقرات بدنية وتدريبات الجري، قبل أن يؤدي اللاعبون جانبًا من التدريبات البدنية بالكرة. واستأنف الأهلي تدريباته اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أمس.

ويخوض الأهلي تدريباته في إطار الاستعدادات لمباراة فيوتشر في الدوري الممتاز والمحدد لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل.

وقرر ريكاردو سواريز عقد محاضرات خاصة مع بعض لاعبي الفريق الذين يواجهون مشكلة كبرى في المباريات تتعلق بالتسليم والتسلّم والتمرير السليم والتسديد على مرمى المنافس وإهدار الفرص وغيرها من أساسيات كرة القدم.



أحمد ياسر ريان يظهر في مران الأهلي



أحمد ياسر ريان يظهر في مران الأهلي



أحمد ياسر ريان يظهر في مران الأهلي