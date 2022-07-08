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أحمد عاطف يضيف الهدف الثالث لـ فيوتشر بمرمى غزل المحلة.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - أحرز أحمد عاطف مهاجم فريق فيوتشر الهدف الثالث لفريقه بمرمى غزل المحلة في الدقيقة 59 في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على استاد القاهرة، فى نهائى كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة. وكان كريم نيدفيد وسعد سمير قد سجلا الهدفين الأول والثاني لفيوتشر في المباراة.

ويخوض فريق غزل المحلة بقيادة مصطفى عبده بتشكيل يضم كلا من:

في حراسة المرمى عمرو شعبان.

في خط الدفاع إيهاب سمير، محمد فتح الله "كماتشو"، معاذ الحناوى، هانى عادل.

في خط الوسط أحمد الندرى، حميد ماو، هشام عادل.

في الهجوم إبراهيما كونيه، بولن فوافى، عبده يحيى.

 

بينما جاء تشكيل فريق فيوتشر بقيادة على ماهر كالتالى:

في حراسة المرمى محمود جنش.

في خط الدفاع سعد سمير، محمود مرعى، محمود شعبان.

في خط الوسط جوناثان، غنام محمد، كريم نيدفيد، عمر كمال.

في الهجوم أحمد رفعت، محمد فاروق، أحمد عاطف.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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