شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يضم أحمد حسين مهاجم النصر رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد نادي سموحة مع أحمد حسين مهاجم فريق النصر الذي يشارك في دوري الدرجة الثانية، وضم الفريق السكندري أحمد حسين رسمياً خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد موافقة نادي النصر على بيع اللاعب بشكل نهائي بعدما أسفرت المفاوضات التي جرت بين الناديين عن إتمام الصفقة.

ويعد أحمد حسين إضافة جيدة لسموحة كونه يمتلك قدرات فنية عالية وجاء رحيله عن النصر بعد عطاء لمدة عشرة مواسم، صعد خلالها مع النصر للدوري الممتاز مرتين كما سبق له الصعود مع حرس الحدود للدوري الممتاز عندما انضم لصفوفه على سبيل الإعارة من النصر في وقت سابق كما حقق الصعود للدوري الممتاز للمرة الرابعة في تاريخه مع الداخلية الموسم الماضي.

أحمد حسين قدم الكثير خلال السنوات السابقة مع فريق النصر منذ صعوده لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنصر من قطاع الناشئين في سن 16 سنة عام 2011 تحت قيادة سيد عيد المدير الفني السابق للنصر وسرعان ما أثبت وجوده بمهاراته العالية وأصبح أحد العناصر الأساسية والهامة بتشكيلة الفريق كما اعتمد مدربو الفريق الذين تعاقبوا على الإدارة الفنية للنصر بشكل قوي كأحد أبرز نجوم الفريق مثل طارق السيد وخالد غنيم وياسر رضوان.

وحقق أحمد حسين مع النصر العديد من الإنجازات أهمها الصعود للدوري الممتاز مرتين موسم 2013/2014 وموسم 2017/2018 كما صعد للممتاز مع فريق حرس الحدود عندما انضم لصفوفه علي سبيل الإعارة وصعد مع الداخلية للممتاز الموسم الماضي.

أحرز خلال مسيرته مع النصر 31 هدفا في بطولة الدوري و16 هدفا في بطولة كأس مصر إضافة إلى صناعة العديد من الفرص لزملائه.