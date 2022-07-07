شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير يتقدم بالهدف الثانى لفيوتشر بمرمى غزل المحلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تمكن سعد سمير لاعب فريق فيوتشر من إحراز الهدف الثانى لفريقه بمرمى غزل المحلة في الدقيقة 36 في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد القاهرة بنهائى كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة .

ويخوض فريق غزل المحلة بقيادة مصطفى عبده بتشكيل يضم كل من ..

في حراسة المرمى .. عمرو شعبان .

في خط الدفاع .. إيهاب سمير ، محمد فتح الله " كماتشو " ، معاذ الحناوى ، هانى عادل .

في خط الوسط .. أحمد الندرى ، حميد ماو ، هشام عادل .

في الهجوم .. إبراهيما كونية ، بولن فوافى ، عبده يحيى .

بينما جاء تشكيل فريق فيوتشر بقيادة على ماهر كالتالى :

في حراسة المرمى .. محمود جنش .

في خط الدفاع .. سعد سمير ، محمود مرعى ، محمود شعبان .

في خط الوسط .. جوناثان ، غنام محمد ، كريم نيدفيد ، عمر كمال .

في الهجوم .. أحمد رفعت ، محمد فاروق ، أحمد عاطف .