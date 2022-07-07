شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يظهر فى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مؤمن زكريا نجم الأهلى و منتخب مصر في التواجد بلقاء غزل المحلة و فيوتشرفي المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد القاهرة بنهائى كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة .

ويخوض فريق غزل المحلة بقيادة مصطفى عبده بتشكيل يضم كل من ..

في حراسة المرمى .. عمرو شعبان .

في خط الدفاع .. إيهاب سمير ، محمد فتح الله " كماتشو " ، معاذ الحناوى ، هانى عادل .

في خط الوسط .. أحمد الندرى ، حميد ماو ، هشام عادل .

في الهجوم .. إبراهيما كونية ، بولن فوافى ، عبده يحيى .

بينما جاء تشكيل فريق فيوتشر بقيادة على ماهر كالتالى :

في حراسة المرمى .. محمود جنش .

في خط الدفاع .. سعد سمير ، محمود مرعى ، محمود شعبان .

في خط الوسط .. جوناثان ، غنام محمد ، كريم نيدفيد ، عمر كمال .

في الهجوم .. أحمد رفعت ، محمد فاروق ، أحمد عاطف .