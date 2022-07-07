شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عنتر بعد التأهل لربع نهائي الكأس: عيدنا على جماهيرنا وهدفنا المربع الذهبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمد عنتر صانع ألعاب النادي المصري، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على نظيره إيسترن كومباني بهدف نظيف، في مباراة دور الـ 16 ببطولة كأس مصر.

وقال عنتر في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت 2: مكسب مهم في توقيت مهم والجهاز الفني بقيادة حسام حسن يعمل معنا تخصصي وفردي صباحاً ومساء في كل وقت وأعيد على جماهير المصري وبقولهم كل سنة وانتم طيبين.

أضاف: حسام حسن تحدث معنا بضرورة انهاء الدوري في المربع الذهبي ونؤدي كل ما علينا وأشكر الجهاز الفني على ثقته في بعد العودة من الإيقاف وأتمنى المزيد من الانتصارات للفريق لأن هذا هو الطبيعي.

وحجز النادي المصري بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي ببطولة كأس مصر، بعد الفوز على إيسترن كومباني بهدف نظيف سجله محمد جريندو لاعب الفريق البورسعيدي في الدقيقة 78 من عمر المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد برج العرب بالأسكندرية ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس مصر.