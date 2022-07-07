شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات المنتخبات المشاركة فى بطولة أفريقيا للجمباز الفنى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ادت المنتخبات المشاركة فى بطولة افريقيا للجمباز الفني تدريباتها اليوم الخميس على الصالة المغطاة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي وفق الجدول الزمني الذي وضعته اللجنة المنظمة للمنتخبات المشاركة لإجراء التدريبات النهائية فى بداية المنافسات

وينظم الإتحاد المصري للجمباز البطولة الأفريقية للجمباز الفني كبار وناشئين خلال الفترة من 7 حتي 11يوليو الجاري على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي والمؤهلة لبطولة العالم 2022 المؤهلة لاوليمبياد باريس 2024.

وتقام بطولة أفريقيا للجمباز الفني للكبار والناشئين بمشاركة 95 لاعب ولاعبة يمثلون 8 دول وهي الجزائر والكامرون وتونس وجنوب افريقيا والسنغال وزيمبابوي والمغرب ومصر البلد المضيف .

ويمثل منتخب مصر فى البطولة الأفريقية للجمباز الفني منتخب الرجال عمر العربي وزياد خاطر واحمد علي ومحمد منتصر وعبدالرحمن عبدالحليم وعلي زهران ، والمدربين ، عرفات محمود وشريف جودت .

ومنتخب الناشئين ، مصطفى وليد حسين ومحمد حسام فتحي ويحيى محمد زكريا واسر ايمن الكيكي وعبدالله عبدالحليم ، والمدربين

محمد عبدالروؤف ومصطفي عمر والمدير الفني جمال مطر .

ويمثل منتخب الانسات ، جنا هاني وجنا عادل وجنا ابراهيم وزينة ابراهيم ونانسي طمان ، والمدربين اماني جمال ومحمود موسي .

ويمثل منتخب الناشئات ، جودي جوهر وسيرين ابوالهدي وشمس علي وحلا الشاعر ولينا النجار وحبيبة حسام ، والمدربين ، رضوي الجوهري وعمر ابراهيم والمدير الفني زكريا محي الدين .

وعقد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي جلسة مع بمنتخب مصر للجمباز الفني رجال وآنسات والجهاز الفني لتحفيزهم على تقديم أداء مميز وصورة مشرفة لمنتخب مصر وتحقيق نتائج طيبة تليق بمستوى الجمباز فى الآونة الأخيرة

وحقق منتخب مصر للجمباز الفني نتائج طيبة فى دورة العاب البحر المتوسط آلتي نظمتها دولة الجزائر والتى تعد أفضل نتائج فى تاريخ دورات البحر المتوسط للفرق والفردي العام للجمباز الفنى رجال وانسات

وتعتبر هذه البطولة هي ثاني البطولات الأفريقية آلتي ينظمها اتحاد الجمباز فى ظل رئاسة الدكتور إيهاب أمين الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي بعد تنظيم بطولة افريقيا للجمباز الايقاعي الشهر الماضي.