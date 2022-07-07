شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة الرياضية تؤيد قرار الاتحاد الدولي للخماسي الحديث باستبعاد الفروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفضت محكمة التحكيم الرياضية كاس الاستئناف المقدم من قبل الرابطة الدنماركية للخماسي الحديث ضد القرار الصادر من الاتحاد الدولي للخماسي الحديث باستبعاد الفروسية من الرياضات الخمس.

وأكدت الكاس صحة القرار الذي اتخذه المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للخماسي الحديث أكتوبر الماضي بتقديم مقترح لشكل جديد للخماسي الحديث في دورة لوس أنجلوس 2028 بدون الفروسية.

وكانت الرابطة الدنماركية للخماسي الحديث قد قدمت في فبراير 2022 استئنافًا إلى الكاس مطالبة بإلغاء هذا القرار على أساس أن الاتحاد الدولي للخماسي الحديث ليس لديه سلطة لاتخاذ هذا القرار الصادر.

وبعد عقد جلسة استماع من جانب كاس مع جميع الاطراف عن طريق الفيديو كونفرنس، رفضت اللجنة الاستئناف.

وكان الاتحاد الدولي للخماسي الحديث قد استبدل الفروسية باختراق الضاحية بالموانع كونها تحمل نفس فكرة الفروسية ولكن بدون احصنة ليقوم الرياضيون بالعدو والقفز فوق الموانع بنفسهم لتحافظ رياضة الخماسي الحديث على رونقها حتى لا تصبح مختلفة كثيرة عما اعتاده متابعيها حيث أعلن في نوفمبر الماضي استبعاد الفروسية من منافسات الألعاب الخمسة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، بهدف زيادة شعبية الخماسي الحديث وجعلها رياضة مواكبة للتطور.