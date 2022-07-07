شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يهاجم فيوتشر بـ عبده يحيى وفوافى في نهائى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصطفى عبده المدير الفني لفريق غزل المحلة التشكيل الاساسى الذى يخوض مباراة فيوتشر بعد قليل في نهائي بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة والتي سوف تقام على ستاد القاهرة الدولى .

ويضم التشكيل كلاً من:

في حراسة المرمى .. عمرو شعبان .

في خط الدفاع .. إيهاب سمير ، محمد فتح الله " كماتشو " ، معاذ الحناوى ، هانى عادل .

في خط الوسط .. أحمد الندرى ، حميد ماو ، هشام عادل .

في الهجوم .. إبراهيما كونية ، بولن فوافى ، عبده يحيى .