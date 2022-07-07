شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 7/7/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 7/7/2022، العديد من الاخبار الرياضية والتي جاء في مقدمتها ، الإسماعيلى يهزم إنبي بركلاتت الترجيح ويحصد المركز الثالث ببطولة كأس الرابطة، تدريبات بدنية متنوعة للاعبى الأهلي تحت إشراف جيميرايش قبل مواجهة فيوتشر، والمصري يهزم إيسترن كومباني بهدف ويصعد لربع نهائي كأس مصر، واللجنة الأولمبية تشكر الجزائر على حُسن الإستقبال وتنظيم العاب البحر المتوسط.

الإسماعيلى يهزم إنبي بركلاتت الترجيح ويحصد المركز الثالث ببطولة كأس الرابطة.. فيديو

حصد فريق الاسماعيلى المركز الثالث ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة عقب الفوز على إنبى بركلات الترجيح 5/4 في المباراة التي جمعتهم منذ قليل على ستاد القاهرة .