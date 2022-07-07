شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يعلن تشكيل فيوتشر لمواجهة غزل المحلة في نهائي كأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن على ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر تشكيل الفريق الاساسى الذى يخوض مباراة غزل المحلة اليوم في نهائي كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة التي سوف تقام على ستاد القاهرة .
في حراسة المرمى .. محمود جنش .
في خط الدفاع .. سعد سمير ، محمود مرعى ، محمود شعبان .
في خط الوسط .. جوناثان ، غنام محمد ، كريم نيدفيد ، عمر كمال .
في الهجوم .. أحمد رفعت ، محمد فاروق ، أحمد عاطف .