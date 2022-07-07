شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب إيسترن كومباني: الدورى أهم من الكأس وركلة جزاء المصرى "مفيهاش حاجة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمد سعد المدرب العام لفريق إيسترن كومباني، أن ركلة الجزاء التي تم احتسابها على فريقه خلال مباراة المصري، والتي أقيمت اليوم ،الخميس، انتهت بفوز الفريق البورسعيدي بهدف نظيف بدور الـ 16 في بطولة كأس مصر، هي ركلة جزاء غير مستحقة للفريق البورسعيدي.

وقال محمد سعد في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: كنا أفضل في الشوط الثاني، لا أريد التعليق على التحكيم ولكن احتسبت علينا ركلة جزاء مفيهاش حاجة، أحترم التحكيم ولكن في مشكلة.

أضاف: تركيزنا كله في بطولة الدوري ولعبنا اليوم في غياب أكثر من 6 لاعبين، استبعدنا بعض اللاعبين لأن مباراة المقاصة المقبلة مهمة جداً والدوري أهم بالنسبة لنا وهذا لا يقلل من قيمة الكأس.

واصل: اللاعبين مدركين أن بطولة الدوري مختلفة عن الكأس، والدوري أهم، اليوم منحنا الفرصة لـ 4 لاعبين غير أساسيين وفضلنا إراحة الأساسيين لأن المباراة المقبلة بالدوري مهمة.

أكمل: اسكواد المصري كبير جداً ولديهم لاعبين كبار، معظم لاعبينا ليس في مستوى المصري ولعبنا على المرتدات وأضعنا عدة فرص خطيرة كان من الممكن أن تغير النتيجة، المصري أهدر فرص ولكن فرصنا كانت أخطر.

واختتم: الأماني مازالت قائمة للبقاء في الدوري، وباقي 11 مباراة، كسبنا الجونة في اللقاء الأخير وتعادلنا مع فيوتشر وسموحة، المباراة المقبلة في حالة فوزنا سيكون بيننا وبين الاسماعيلي والمقاولون نقطة واحدة وسنشعل المنافسة مرة أخرآ

وحجز النادي المصري بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي ببطولة كأس مصر، بعد الفوز على إيسترن كومباني بهدف نظيف سجله محمد جريندو لاعب الفريق البورسعيدي في الدقيقة 78 من عمر المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد برج العرب بالأسكندرية ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس مصر.