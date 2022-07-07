شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سليمان عن تحسن نتائج المصري مع حسام حسن : "فيه كيميا بينهم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب طارق سليمان المدرب العام للنادي المصري، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على إيسترن كومباني في دور الـ 16 ببطولة كأس مصر، مؤكداً على أن طموح الفريق البورسعيدي هو الوصول لأبعد نقطة في البطولة.

وقال طارق سليمان في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت 2: مباريات الكأس كلها مفاجآت لكن حسام حسن قرأ المنافس بشكل جيد، بدليل استحواذنا الكامل طوال الشوط الأول واهدار العديد من الفرص، بالإضافة إلى السيطرة في الشوط الثاني.

أضاف: رغم الغيابات عندنا مثل هيثم العيوني وإصابة زياد فرج أمس بالتدريبات، إلا أننا قدمنا أداء جيد رغم كل الظروف التي مرينا بها وحسام حسن "لملم الفريق" بعد تعثر كبير عانى منه المصري قبل فترة، ووصلنا لهذا الشكل في النهاية وأهنئ اللاعبين على الفوز.

واصل: كل التغييرات كانت إيجابية اليوم، والشيخ وعنتر ساهموا في الهجوم بشكل قوي، ويهمنا عودة اسم المصري الكبير من جديد، وهدفنا أن نعيد الفريق لمساره الطبيعي في الدوري والكأس.

واختتم: طموحنا كبير جداً ومرينا بظروف أصعب من ذلك ونسعى لتوصيل هذا الطموح إلى اللاعبين من قبل وصلنا إلى نهائي الكأس ولعبنا السوبر مع الأهلي وطموحنا أن نصل لأبعد نقطة في البطولة، والفوز المتتالي أعاد الثقة للاعبين بعد الانهيار في 8 مباريات بالهزائم.

وعن تحسن نتائج المصري مع حسام حسن ، قال طارق سليمالن :" فيه كيميا بين التوأم والمصري لأنهما قادرين على توصيل الطموح والروح للاعبين"

وحجز النادي المصري بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي ببطولة كأس مصر، بعد الفوز على إيسترن كومباني بهدف نظيف سجله محمد جريندو لاعب الفريق البورسعيدي في الدقيقة 78 من عمر المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد برج العرب بالأسكندرية ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس مصر.