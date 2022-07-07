شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الإسماعيلى يتسلمون ميداليات المركز الثالث بكأس الرابطة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل لاعبو فريق الإسماعيلى والجهاز الفني بقيادة حمزة الجمل الميداليات الخاصة بالمركز الثالث بكأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، عقب الفوز على إنبى بركلات الترجيح 5/4 في المباراة التي جمعتهم منذ قليل على استاد القاهرة.

وجاء هدف فريق الإسماعيلى الوحيد في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول من علامة الجزاء أحرزها عمر الحلوانى، بينما جاء هدف فريق إنبى عن طريق على فوزى لاعب الفريق في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

وجاءت أحداث المباراة سجالا بين لاعبى الفريقين، حيث جاءت هجمات فريق الإسماعيلى عن طريق الثنائى جان موريل و خالد النبريصي بينما ظهرت خطورة فريق إنبى عن طريق زياد كمال وعبد الله عادل.

وخاض فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل المباراة بتشكيل مكون كالتالى:

فى حراسة المرمي محمد فوزي.

فى خط الدفاع أحمد أيمن – محمد هاشم – محمد نصر – عمرو الحلواني.

فى خط الوسط محمد مخلوف – محمد بيومي – محمد عبد السميع.

فى خط الهجوم وجيه عبد الحكيم – جان موريل – خالد النبريصي.

وجاء تشكيل فريق إنبى بقيادة جورفان فييرا كالتالي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى.

خط الدفاع: على فوزي، أحمد يوسف، إبراهيم القاضى، هشام عادل.

خط الوسط: حسام عرفات، إبراهيم جلال، محمد مرسي، جرجس مجدي.

خط الهجوم: زياد كمال وعبد الله عادل.