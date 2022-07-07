شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تشكر الجزائر على حُسن الإستقبال وتنظيم العاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بخالص الشكر للشعب الجزائري ومدينة وهران واللجنة المنظمة لدورة ألعاب البحر المتوسط في نسختها رقم ١٩، وهران 2022 واللجنة الأولمبية الجزائرية والحكومة الجزائرية على حسن الاستقبال والترحاب بالبعثة المصرية خلال فترة التواجد في مدينة وهران بالجزائر منذ اليوم الأول للوصول حتى المغادرة وهو ما يؤكد على عمق العلاقات والترابط بين الشعبين الشقيقين المصري والجزائري.

ويهنىء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الحكومة الجزائرية واللجنة المنظمة على نجاح تنظيم دورة ألعاب البحر المتوسط والإمكانيات الكبيرة التي تم توفيرها لإنجاح هذا الحدث الكبير.

ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن سعادته بالأجواء المميزة التي أقيمت فيها دورة ألعاب البحر المتوسط وخالص الشكر والتقدير للشعب الجزائري ومدينة الشقيق ودوام التوفيق