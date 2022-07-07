شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يفوز على الطلائع بثلاثية ودياً استعداداً للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق المقاولون العرب على نظيره طلائع الجيش بثلاثة أهداف لهدف في المباراة الودية التي أقيمت بين الفريقين اليوم بملعب المقاولون بالجبل الأخضر.

ويستعد فريق المقاولون العرب لمواجهة الزمالك التي ستقام الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

أحرز أهداف المقاولون أمادو أنياص هدفين وعمر بسام هدف .

ويحصل فريق المقاولون العرب على راحة غدا الجمعة بينما يستأنف تدريباته أول أيام عيد الأضحى بعد غد السبت وفقا للجدول الذي وضعه محمد عودة المدير الفني استعدادا لمباراة الزمالك.