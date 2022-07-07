شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة المصرى بعد التأهل لربع نهائي الكأس: "أنت العيد والعيدية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغزل الحساب الرسمي للنادي المصري، على فيس بوك، في فريق الكرة، بعد الفوز الثمين الذي حققه على نيره إيسترن كومباني بهدف نظيف، ليتأهل الفريق البورسعيدي للدور ربع النهائي بكأس مصر.

ونشر الحساب الرسمي للمصري صورة للاعبي الفريق وعلق: عارف العيد والعيدية؟؟ .. انت الاتنين.

حجز النادي المصري بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي ببطولة كأس مصر، بعد الفوز على إيسترن كومباني بهدف نظيف سجله محمد جريندو لاعب الفريق البورسعيدي في الدقيقة 78 من عمر المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد برج العرب بالأسكندرية ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس مصر.

بينما بدأ إيسترن كومباني المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمي عمرو حسام، خط الدفاع، أحمد السعيد (متعب) - كمال أبو الفتوح-أحمد عبدالموجود (جودة) - يوسف مجدي عبدالغني، خط الوسط، أحمد أبو بكر(موكشا) -أحمد حمزة (حمزاوي) - أحمد تمساح - خالد مصطفى، الهجوم، عماد ميهوب - محمد خليفة.

وبدأ النادي المصري المباراة بضغط هجومي قوي في محاولة لإحراز هدف التقدم، وفي الدقيقة الرابعة كشر المصري عن أنيابه الهجومية بهجمة واعدة لمحمد جريندو لولا استبسال دفاعات إيسترن كومباني، وفي ذات الدقيقة أشهر حكم اللقاء الكارت الأصفر لإيزي إيميكا لاعب المصري بعد تدخل قوي في كرة مشتركة على لاعب إيسترن كومباني.

في الدقيقة 16 أهدر محمد جريندو لاعب المصري فرصة حقيقية للتسجيل، بعدما انفرد بمرمى إيسترن كومباني إلا أنه سدد الكرة بعيداً عن شباك عمرو حسام حارس مرمى إيسترن كومباني.

تألق عمرو حسام حارس مرمى إيسترن كومباني في إبعاد كرة خطيرة في الدقيقة 23 سددها محمد جريندو، بعد تمريرة مميزة من إسلام أبو سليمة، ليخرج الكرة من على خط المرمى.