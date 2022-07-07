شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية متنوعة للاعبى الأهلي تحت إشراف جيميرايش قبل مواجهة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد بيدرو جيميرايش، مخطط الأحمال بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللاعبين في فقرات بدنية متنوعة مع بداية فقرات المران الجماعي للفريق، الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

وقاد مخطط الأحمال اللاعبين في فقرات بدنية وتدريبات الجري، قبل أن يؤدي اللاعبون جانبًا من التدريبات البدنية بالكرة. واستأنف الأهلي تدريباته اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أمس.

ويخوض الأهلي تدريباته في إطار الاستعدادات لمباراة فيوتشر في الدوري الممتاز والمحدد لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل.

وقرر ريكاردو سواريز عقد محاضرات خاصة مع بعض لاعبي الفريق الذين يواجهون مشكلة كبرى في المباريات تتعلق بالتسليم والتسلّم والتمرير السليم والتسديد على مرمى المنافس وإهدار الفرص وغيرها من أساسيات كرة القدم.

ورغم أن سواريز تولي تدريب الأهلي منذ أسبوع تقريباً بشكل رسمي خلفاً للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني إلا أنه لاحظ وجود مشاكل كثيرة في أداء معظم لاعبي الفريق في مقدمتهم أفشة، محمد شريف ومحمد هاني وصلاح محسن وحسين الشحات، وإن كانت الإصابة التى تعرض لها الشحات مؤخراً بقطع في غضروف الركبة ستُبعده عن الحسابات الفنية قرابة الشهرين.

ويتطلع ريكاردو سواريز الذي قاد الأهلي في مباراتي بتروجت بكأس مصر والجونة في الدوري وانتهتا بالفوز في الأولى بثنائية نظيفة والتعادل السلبي في الثانية، لتصحيح أخطاء لاعبي الأهلي من خلال التدريبات والمحاضرات المقبلة لاسيما وأن الفريق أمامه إرتباطات قوية محلياً خلال المرحلة المقبلة ، حيث سيلعب مع فيوتشر وبيراميدز يومي 12 و16 يوليو الجاري ببطولة الدوري قبل أن يصطدم بالزمالك في نهائي كاس مصر يوم 21 الشهر الجاري.