شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسي تاو وميكيسوني يبدآن مرحلة جديدة من التأهيل في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الجنوب أفريقي بيرسي تاو والموزمبيقي لويس ميكيسوني، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ مرحلة جديدة من التأهيل من الإصابة، وذلك على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

وخاض تاو وميكيسوني تدريبات الجري حول الملعب للمرة الأولى، في إطار تنفيذ مرحلة جديدة من التأهيل، حيث خاض اللاعبان فقرة منفردة من التدريبات البدنية في الجيم والملعب تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالفريق.

ويعاني ميكيسوني من إصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، فيما يعاني تاو من آلام الشد في العضلة الأمامية. واستأنف الأهلي تدريباته اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أمس.

ويخوض الأهلي تدريباته في إطار الاستعدادات لمباراة فيوتشر في الدوري الممتاز والمحدد لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل.